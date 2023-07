written by By Dr. Nazreen Nawaz

The Central Media Office of Hizb ut Tahrir: Women’s Section, “Message to the Brothers in Hay’at Tahrir al-Sham!”

By Dr. Nazreen Nawaz

Director of the Women’s Section in the Central Media Office of Hizb ut Tahrir

#منتهك_الحرمات_عراب_المصالحات

Monday, 08 Dhul al- Hijjah 1444 AH – 26 June 2023 CE