Syria Protest in Karama Camp, “Road of Negotiations are a Treachery & Opening the Fronts are a Conviction!”

Hizb ut Tahrir/ Wilayah Syria organized a protest in the Karama Camp, countryside of Idlib, entitled, “Road of Negotiations are a Treachery & Opening the Fronts is a Conviction!”

Friday, 18 Rabi’ Al-awwal 1444 AH – 14 October 2022 CE

