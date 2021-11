Tunisia Press Conference: “Confronting Secular Absurdity!”

The Media Office of Hizb ut Tahrir in the Wilayah of Tunisia held a press conference entitled: “Confronting Secular Absurdity!”

Participants included:

Dr. Al-Asaad Al-Ajli

Head of the Media Office of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia

Ustaadh Ahmed Tatar

Member of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia

Dr. Murad al-Mualij

Member of the Media Office of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia

Media Coverag: Dr. Al-Asaad Al-Ajili to Zaitouna Channel

Comment by Dr. Al-Asaad to Al-Ajili to Amal Channel

Thursday, 14 Rabi’ al-Awwal 1443 AH – 21 October 2021