Tunisia Press Conference: “Confronting Secular Absurdity!”

The Media Office of Hizb ut Tahrir in the Wilayah of Tunisia held a press conference entitled: “Confronting Secular Absurdity!”
Participants included:
Dr. Al-Asaad Al-Ajli
Head of the Media Office of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia
Ustaadh Ahmed Tatar
Member of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia
Dr. Murad al-Mualij
Member of the Media Office of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia
Media Coverag: Dr. Al-Asaad Al-Ajili to Zaitouna Channel
Comment by Dr. Al-Asaad to Al-Ajili to Amal Channel
Thursday, 14 Rabi’ al-Awwal 1443 AH – 21 October 2021