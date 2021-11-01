Activism, Africa, Multimedia, Side Feature, Video
Published on 1st November 2021
Leave a comment

Tunisia Press Conference: “Confronting Secular Absurdity!”

written by Hizb ut Tahrir / Wilayah Tunisia

The Media Office of Hizb ut Tahrir in the Wilayah of Tunisia held a press conference entitled: “Confronting Secular Absurdity!”

Participants included:
Dr. Al-Asaad Al-Ajli
Head of the Media Office of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia

Ustaadh Ahmed Tatar
Member of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia

Dr. Murad al-Mualij
Member of the Media Office of Hizb ut Tahrir in Wilayah Tunisia

Media Coverag:  Dr. Al-Asaad Al-Ajili to Zaitouna Channel

Comment by Dr. Al-Asaad to Al-Ajili to Amal Channel

Thursday, 14 Rabi’ al-Awwal 1443 AH – 21 October 2021

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.