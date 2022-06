Hizb ut Tahrir/ Wilayah Syria organized a protest in the town of Suran, northern countryside of Aleppo, to denounce the factional fighting.

Sunday, 20 Dhu al-Qi’dah 1443 AH – 19 June 2022 CE

